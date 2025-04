Barcellona, Flick: "Possiamo sognare la Champions, ma restiamo coi piedi per terra"

Szczesny è tornato poi sulla sua decisione di fare marcia indietro dal ritiro e unirsi al Barcellona. "Mi piace vincere. Qualche mese fa ero in spiaggia e ora gioco per quella che credo sia la squadra migliore d'Europa. Vincere è ciò che amo di più. Sarebbe stato impossibile per me immaginare di vincere competizioni così importanti dopo il ritiro. Mi sto avvicinando alla vittoria della Champions League, che è un mio sogno", ha ammesso. "Rinnovo? Non è qualcosa a cui penso molto. Il mio contratto scade a fine stagione e mi concentrerò sulle partite. Non sprecherò energie su questioni future o trattative contrattuali. Sono concentrato sulla partita di domani, sul dare il massimo". Infine Szczesny ha commentato la sua popolarità tra i tifosi. "La verità è che queste cose possono succedere molto in fretta. Se giochi bene, i tifosi ti apprezzeranno di più. Ma sono molto contento", ha concluso.