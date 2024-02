Atletico, Simeone non si arrende: "Inter molto forte, ma non possiamo farle questi regali"

© Getty Images

L'Atletico Madrid è stato battuto dall'Inter nell'andata degli ottavi di Champions: "Non si possono lasciare così tante occasioni a una squadra forte come l'Inter - ha commentato Simeone a fine partita -. Non dobbiamo darle questa possibilità a una formazione che sa ripartire bene, ma al di là di questo abbiamo avuto qualche occasione per fare gol. Siamo sotto, l'Inter è forte ma dobbiamo lavorare tanto in vista del ritorno per provare a passare il turno".