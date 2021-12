Atletico, allarme rosso in difesa: anche Savic out per il Porto

CHAMPIONS LEAGUE

Forfait dell'ex Fiorentina, Felipe squalificato e Gimenez ancora in dubbio: forse Kondogbia come centrale

Un sabato da dimenticare per l'Atletico Madrid, che ha perso in casa col Maiorca e dovrà rinunciare a Stefan Savic, vittima di una contrattura muscolare, per la decisiva sfida con il Porto in Champions League. In vista del match in Portogallo, Simeone ha il suo bel daffare per trovare due centrali arruolabili, considerando la squalifica di Felipe e un Gimenez ancora in dubbio. L'unico sano è Hermoso, che potrebbe essere affiancato da Kondogbia. Getty Images

Non arrivano buone notizie per il Milan in chiave Champions. I rossoneri, costretti a battere il Liverpool, devono anche sperare che il Porto non batta l'Atletico Madrid o che la squadra del Cholo non vinca con un punteggio che migliorebbe la differenza reti complessiva al momento a favore del Diavolo. I Colchoneros, però, si presenteranno al Do Dragao in crisi di risultati e con la difesa a pezzi, fattori che potrebbero agevolare il compito dei ragazzi di Sergio Conçeiçao e di conseguenza estromettere il Milan dalla coppa più prestigiosa.