Atalanta, Pasalic: "Peccato ma ne usciamo più forti"

QUI ATALANTA

"Peccato, ci eravamo vicini. Però ora guardiamo avanti, dobbiamo essere più pronti per la prossima Champions". C'è delusione nelle parole del centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic dopo la sconfitta nel finale con il Psg e l'eliminazione dalla Champions. "Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare - ha aggiunto - Il Psg ha tanta qualità, è normale che poteva ribaltarla. Usciamo più forti - le parole di Pasalic - abbiamo dimostrato che possiamo giocare con le più forti e spero che anche l'anno prossimo possiamo giocare così.

"Siamo orgogliosi di questi ragazzi, di quello che hanno dimostrato in una stagione davvero particolare. Perdere così lascia molto rammarico, ma dobbiamo essere felici perché contro una squadra straordinaria con talenti fra i più importanti nel calcio abbiamo fatto una grande partita". Così l'ad dell'Atalanta Luca Percassi dopo la sconfitta - C'è l'enorme soddisfazione di aver rappresentato al meglio la nostra città. Torniamo a casa con rammarico consapevoli di aver fatto felici un intero popolo, anche se non sono potuti essere qui. Tutto questo è per la nostra gente, che ci manca moltissimo. E ancora: "Ci auguriamo che l'Atalanta continui a crescere, ma senza perdere di vista la realtà. Abbiamo l'esempio di nostro padre, che vive di Atalanta dalla mattina alla sera e noi cerchiamo di dare una dedizione totale perché la città e la tifoseria lo merita".