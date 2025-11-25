Atalanta, Palladino: "Non c'è spazio per le emozioni, vogliamo ritrovare il nostro Dna"

"La parola Champions dà già emozioni ma non c'è spazio per le emozioni, bisogna essere concentrati perché l'Eintracht è una squadra molto forte che fa tanti gol". Raffaele Palladino si prepara all'esordio in Coppa sulla panchina dell'Atalanta. "L'emozione la lasciamo al fischio d'inizio - ha detto il tecnico della Dea a Sky alla vigilia della sfida in casa dei tedeschi - Mi emoziona vedere i ragazzi che danno tutto ed è quello che mi fa ben sperare. Ho avuto grandi risposte in questi giorni e sono orgoglioso di questi ragazzi. Vogliamo ritrovare il nostro Dna. La Champions ti alza il livello. L'intensità, l'atmosfera, gli stadi rendono tutto più bello e noi dobbiamo alzare il livello sempre. Abbiamo massimo rispetto per l''Eintracht ma noi siamo venuti qui con autostima e possiamo fare una grande prestazione". Palladino è tornato in panchina dopo l'addio a sorpresa alla Fiorentina a giugno. "Mi è sembrato di restare fuori un'eternità. Sono stati cinque mesi di grande esperienza personale e professionale. Sono stato tanto in giro, ho studiato l'inglese per lavoro e per me. Sono andato in Inghilterra a vedere allenamenti, l'Arsenal mi ha impressionato. Arteta mi affascina molto. Ho cercato di studiare tanto il campionato inglese e quello italiano perché la speranza era quella di rientrare presto come è successo con l'Atalanta".