Atalanta, la lista Champions: Gasp inserisce Ilicic

L'Atalanta avrà a disposizione anche Josip Ilicic per la seconda stagione in Champions League. La società nerazzurra, inserita nel Girone D con Liverpool, Ajax e Midtjylland, ha diramato la lista dei 25 giocatori scelti da Gasperini per la competizione e lo sloveno fa parte del gruppo. L'escluso è il difensore croato Sutalo nonostante il ko di Caldara con Gasperini che ha inserito l'esterno sinistro Mojica.