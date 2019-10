Atalanta, la delusione di Gasperini: "Perdere così fa male"

IL POST GARA

"Perdere così fa male". Grande delusione nelle parole del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro lo Shakhtar arrivata nel recupero. "I ragazzi sono stati bravissimi e sono dispiaciuto per loro, il risultato è cattivo e non valorizza la prestazione - ha proseguito - E' un momento che non raccogliamo quanto seminiamo. Anche il pari andava bene perché abbiamo fatto una prestazione da Champions.

"Abbiamo affrontato una squadra forte, con giocatori veloci. Ma la squadra ha fatto bene - ha aggiunto Gasperini - Il livello di alcuni giocatori anche oggi era veramente alto, avremmo voluto vincere e ci stava. Perdere così fa male". Ora c'e' la doppia sfida contro il Manchester City. "Per noi è importante crescere e migliorare, stasera abbiamo fatto un'ottima gara sotto ogni aspetto. L'unica cosa che non doveva succedere era prendere gol così a pochi secondi dalla fine", ha concluso.

"Continueremo a lottare anche se non sarà facile. In campionato abbiamo vinto all'ultimo minuto qui è capitato il contrario. Dobbiamo continuare a guardare avanti - ha detto Duvan Zapata - Per vincere dobbiamo giocare come oggi ma con ancora più intensità perché il livello in Europa è ancora più alto che in campionato. Impareremo da questa partita e nelle prossime gare continueremo a combattere per vincere",



