Champions, Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2: Solomon beffa Gasperini al 95'

ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK 1-2

Nel secondo match della fase a gironi di Champions League, l'Atalanta cade a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk e compromette il suo cammino nel Gruppo C. Gli ucraini vincono per 2-1 grazie a una rete in contropiede di Solomon al 95'. Una beffa per i bergamaschi, che avevano sbloccato la sfida grazie al colpo di testa di Zapata (28') prima di venire raggiunti da Junior Moraes (41'). Ilicic fallisce un rigore al 16'. Champions League, Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2: le foto del match





























































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Si mette già male per l'Atalanta, che resta ferma a quota zero punti e ora avrà bisogno di un'impresa per qualificarsi agli ottavi di Champions. A San Siro era vietato sbagliare per gli uomini di Gasperini, che invece vengono messi in ginocchio da un contropiede rifinito da Solomon al minuto 95. Un risultato sicuramente non meritato per quanto visto, anche se i nerazzurri hanno la colpa di averci provato con troppa confusione soprattutto nella ripresa.

La gara può mettersi in discesa già dopo 16', quando Ilicic si presenta dagli 11 metri per un fallo subito dallo stesso sloveno: Pyatov si distende però bene alla propria sinistra e il primo gol della Dea in Champions è dunque riviato. Al 28' l'ex Fiorentina, protagonista di un avvio positivo, innesca Pasalic che conclude sul palo: l'azione prosegue e Hateboer - complice un'uscita a vuoto del portiere ospite - serve a Zapata la palla dell'1-0.

L'errore dell'Atalanta, una volta trovato il vantaggio, è quello di abbassarsi per tentare di gestire una situazione che si riequilibra presto. Junior Moraes al 41' sfrutta il corridoio di Alan Patrick per saltare Gollini e appoggiare in rete, poi Marlos colpisce la traversa al 48' con una pregevole punizione. Il secondo tempo diventa poi molto difficile per la Dea, che non trova spazi lungo i quali distendersi e si affida soltanto agli spunti di Gomez e Zapata. Anche Muriel, entrato al 68', non riesce a cambiare una partita che anzi trova un epilogo beffardo proprio all'ultimo respiro.

LE PAGELLE

Zapata 6,5 - L'anima della squadra e l'ultimo a mollare. Sblocca la partita e sfiora il gol in altre due occasioni. Senza l'aiuto dei compagni, però, diventa difficile.

Ilicic 5 - Discreti movimenti e buona gestione della palla, ma inizia a calare dopo mezz'ora. Pesa il suo errore dagli 11 metri.

Gomez 6 - Lo Shakhtar fatica a leggerlo sulla trequarti, dove cerca di ispirare l'attacco. Gli manca il graffio decisivo.

Palomino 5,5 - Alterna importanti chiusure a errori di posizionamento. Non legge il taglio di Junior Moraes in occasione dell'1-1.

Taison 5,5 - Si muove tra le linee senza incidere più di tanto. Toloi lo controlla abbastanza agevolmente.

Junior Moraes 6,5 - Ottimo lavoro come unico riferimento al centro dell'attacco. Pressa, combatte, aiuta il centrocampo e colpisce appena gli capita una chance.

IL TABELLINO

ATALANTA-SHAKHTAR DONETSK 1-2

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 5,5, Masiello 6 (23' st Muriel 6); Hateboer 6 (12' st Gosens 5,5), de Roon 5,5, Pasalic 5,5, Castagne 5,5; Gomez 6; Ilicic 5 (12' st Malinovskyi 6), Zapata 6,5.

A disp.: Sportiello, Kjaer, Freuler, Djimsiti. All.: Gasperini 6

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov 6,5; Bolbat 6,5 (48' st Dodò 6,5), Kryvtsov 6, Matviyenko 6, Ismaily 6; Stepanenko 6, Alan Patrick 6 (24' st Solomon 7); Marlos 6,5 (41' st Konoplyanka sv), Kovalenko 6, Taison 5,5; Junior Moraes 6,5.

A disp.: Schevchenko, Marcos Antonio, Dentinho, Bondar. All.: Luis Castro 6,5

Arbitro: Stieler (Germania)

Marcatori: 28' Zapata (A), 41' Junior Moraes (S), 50' st Solomon (S)

Ammoniti: Kryvtsov, Stepanenko, Junior Moraes, Bolbat (S); Ilicic, de Roon, Toloi, Malinovskyi (A)

Espulsi: -

Note: 16' Pyatov (S) respinge un rigore a Ilicic (A)