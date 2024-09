Atalanta, il rimpianto di Gasperini: "Peccato per il rigore, prestazione di livello"

QUI ATALANTA

Pareggio tra i nerazzurri e l'Arsenal di Arteta, ben contenuto al Gewiss Stadium da De Roon e compagni

© Getty Images L'Atalanta ha superato a pieni voti il temuto esame con l’Arsenal in Champions League. Anzi, al novantesimo gli orobici si portano anche dietro il rimpianto di una mancata vittoria dopo il penalty sbagliato da Retegui, 'disperato' all'uscita dal campo: "C'è del rammarico per il rigore, andare avanti 1-0 sarebbe stato importante - ha detto Gasperini nel post-partita -. Dispiace per lui che ha fatto la migliore partita da quando è a Bergamo - Siamo comunque contenti per la prestazione di livello. Da questa partita abbiamo imparato qualcosa che poi ci porteremo dietro anche in Serie A".

Gli orobici, due volte pericolosi anche con un brillante Cuadrado, entrato a gara in corsa, hanno provato davvero a vincerla negli ultimi minuti contro i Gunners di Arteta, apparsi rinunciatari nel finale al Gewiss Stadium: "I cambi offensivi? È la nostra mentalità, ma sono gli attaccanti che ci aiutano in primis a difendere - ha spiegato Gasp -. Anche Ederson e De Roon sono stati molto bravi con i duelli a metà campo. Ci è mancata nel complesso un po' la giocata, il guizzo, per vincerla".