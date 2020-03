Atalanta, dedica speciale: "Bergamo è per te, non mollare"

"Bergamo questa è per te. Non mollare". Il primo pensiero dei giocatori dell'Atalanta dopo la splendida vittoria al Mestalla contro il Valencia e la storica qualificazione ai quarti di Champions League è per la loro città, fortemente colpita dall'emergenza coronavirus. E davanti alle telecamere, ecco la maglietta con la dedica speciale in dialetto: "Mola mia".