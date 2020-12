Atalanta, buone notizie: gruppo squadra tutto negativo, anche Gosens

VERSO LA CHAMPIONS

Sospiro di sollievo in casa Atalanta. Dopo la positività al coronavirus di Robin Gosens, non convocato per la gara contro l'Udinese, il gruppo squadra è stato sottoposto a un nuovo giro di tamponi e tutti gli individui testati sono risultati negativi. Tutti compreso lo stesso Gosens, per cui a questo punto si ipotizza soltanto una "falsa positività" che dovrà essere certificata a breve dall’Ats. Se così fosse, da una parte rimarrebbe il rammarico di non aver potuto utilizzare il giocatore con l'Udinese, ma dall'altra Gasperini potrebbe recuperarlo per la gara di Champions di mercoledì. Getty Images

Vedi anche Atalanta Atalanta, Gasperini: "Gomez riposerà. Ilicic? Mi deve dare segnali"

Ammesso che il fastidio al collaterale del ginocchio sinistro accusato recentemente non dia altri problemi, dunque, Gosens potrebbe essere disponibile per la sfida contro l'Ajax, gara decisiva per la Dea in vista della qualificazione agli ottavi. Un recupero prezioso per lo scacchiare di Gasperini, che dopo aver lasciato a riposo Gomez e Ilicic contro l'Udinese, dovrebbe poter contare sull'esterno tedesco per aggredire la corsia sinistra e provare a centrare il pass.