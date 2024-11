Champions League: Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille, notizie e probabili formazioni

Seconda sfida di fila al Dall'Ara contro una francese per il Bologna, che spera di spezzare il tabù e trovare la prima vittoria stagionale in Champions League. Per farlo, Italiano recupera Orsolini e Ndoye (il secondo per partire dalla panchina). Come contro il Monaco, impegno non semplice visto che il Lille ha messo insieme sette punti in Europa e in Ligue 1 è quarto ma non lontano dal secondo posto, senza sconfitte da cinque partite in cui ha messo insieme due vittorie e tre pari.