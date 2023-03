Liga: rimonta vincente per il Real Madrid, sconfitto l'Espanyol

SPAGNA

I blancos vanno in svantaggio grazie alla rete di Joselu (8'), ma attaccano in maniera furibonda e vincono 3-1: Vinicius Junior, Militão e Asensio firmano il momentaneo -6 dal Barça

© Getty Images Trema in avvio e conquista la vittoria il Real Madrid, che deve faticare più del previsto per battere 3-1 l'Espanyol. L'avvio sorride infatti ai catalani, che si portano in vantaggio all'8' con Joselu. I blancos però reagiscono subito e, dopo il pareggio di Vinicius Junior (23'), ribaltano il risultato con Militão. Nel finale, ecco il gol di Asensio (92'). Il Real Madrid si porta momentaneamente a -6 dal Barcellona, impegnato domani a Bilbao.

REAL MADRID-ESPANYOL 3-1

Prosegue la serie negativa dell'Espanyol al Bernabeu, con la vittoria catalana che manca dal 1996: dopo il vantaggio di Joselu, il Real Madrid rimonta e vince meritatamente 3-1. Spingono in avvio gli ospiti, che hanno una prima occasione con Rubén Sánchez. Il canterano, classe 2001, è il grande protagonista all'8': il suo cross trova pronto Joselu, che buca Courtois con un tocco di piatto e firma il vantaggio dell'Espanyol. Il Real Madrid risponde subito con Camavinga e Vinicius Junior, che aggiusta la mira dopo i primi tentativi e trova il gol del pareggio al 23': spettacolare la sua azione, accentrandosi per sbarazzarsi dei due difensori prima del colpo da biliardo che s'insacca all'angolino. Continuano a spingere i blancos, che sfiorano la traversa con Rodrygo e ottengono il meritato vantaggio al 39': dopo un'azione manovrata, il cross d'esterno di Tchouameni pesca Militão, che deve solo insaccare di testa. Nella ripresa il Real continua a spingere e dominare il possesso, piazzandosi stabilmente nella metà campo avversaria. Crea una chance Kroos, alla 400a madridista, ma la miglior occasione è per Rodrygo: la sua punizione si stampa sulla traversa al 77'. Nel finale, Nacho ispira il tris di Asensio (92') e le merengues rischiano di dilagare, con Pacheco ad evitare la rete di Valverde. Vince 3-1 il Real Madrid che, aspettando la risposta del Barça (impegnato domani a Bilbao), si porta temporaneamente a -6 dalla vetta. Al Clasico, i blancos arrivano con 11 punti nelle ultime cinque, frutto di tre vittorie e due pareggi. Si ferma a quota 27 l'Espanyol, che rischia di venire risucchiato nella lotta-retrocessione.