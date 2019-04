Allegri sorride per Ronaldo ma perde Chiellini: niente Ajax per il difensore bianconero

09/04/2019

Sì, adesso possiamo dirlo con assoluta certezza: Cristiano Ronaldo ha recuperato e guiderà l'attacco della Juve nell'andata dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. A 15 giorni dall'infortunio subito nella trasferta con la nazionale, il portoghese è pronto, ha risolto pienamente il problema all'adduttore: la conferma è arrivata dalla rifinitura pre-partenza, dall'ultimo allenamento effettuato alla Continassa prima del volo in Olanda che CR7 ha svolto regolarmente.



Buone notizie per Allegri, almeno da questo punto di vista: il tecnico bianconero a questo punto dovrà solo valutare il minutaggio che Ronaldo ha nelle gambe. Ma, data per scontata la sua convocazione, si può dare per pressochè certa la sua conseguente titolarità: difficile, difficilisismo, immaginarlo convocato per essere poi messo inizialmente in panchina in un match del genere.



Discorso invece diverso per Giorgio Chiellini: il problema al polpaccio accusato nei giorni scorsi lo ha costretto ancora a lavorare a parte mettendolo fuori causa per il match di Amsterdam. Stesso discorso anche per Emre Can, uscito anzitempo sabato nel match contro il Milan.