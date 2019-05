Ajax, Ten Hag vola basso: "E' solo il primo tempo"

30/04/2019

"Nella ripresa il Tottenham ha lottato di più, ma abbiamo lottato anche noi e siamo risuciti a vincere", ha proseguito Ten Hag, analizzando la partita. Poi su De Ligt: "E' incredibile. E' uno dei leader della squadra e quando lo vedi giocare ti trasmette fiducia. Difende, contrasta, duella con gli avversari". Infine piedi per terra in vista dell'ultimo atto della Champions: "Se penso alla finale? No, penso soltanto alla prossima partita a Rotterdam".

POCHETTINO FA MEA CULPA

Dopo la sconfitta con l'Ajax, Pochettino mastica amaro. "Nel secondo tempo è cambiato il match - ha spiegato il tecnico del Tottenham -. Posso accettare che all'inizio è stato sbagliato cominciare la partita con quel sistema di gioco, ma non avevamo tante altre opzioni oggi viste le assenze". "Non sono contento e non posso sapere come sarebbe andata con altre scelte - ha aggiunto -. Ma abbiamo avuto meno energia e aggressività all'inizio". "Sul gol preso di sicuro siamo stati troppo pigri", ha concluso.