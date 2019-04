Ajax, Ten Hag: "Vogliamo fare la partita col Tottenham, siamo affamati"

29/04/2019

Dopo aver eliminato Real Madrid e Juventus, la corsa della Champions League dell'Ajax passa dal Tottenham. "Daremo il massimo, la squadra sta bene ed è in forma - ha assicurato il tecnico dei Lancieri Ten Hag -, soprattutto siamo affamati. Sappiamo di poter fare una grande prestazione, giocheremo con fiducia ma non siamo ingenui". La strada è una sola, il gioco: "Non sappiamo fare diversamente, vogliamo avere il controllo della sfida da subito".

