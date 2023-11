"Mercenario", Dollarumma e fischi assordanti: i tifosi del Milan contro Donnarumma

MILAN-PSG

Accoglienza infernale per il portiere del Psg alla prima a San Siro contro la sua ex squadra

LANCIO DI BANCONOTE FINTE CONTRO DONNARUMMA CON IL SUO VOLTO

Migliaia di finte banconote sono state lanciate contro Donnarumma all'inizio di Milan-Psg. Il portiere ex rossonero alla prima da avversario a San Siro ha iniziato la partita nella porta sottostante la Curva Sud ed è stato bersagliato dalle finte banconote con il suo volto disegnato, iniziativa degli ultras rossoneri.



FISCHI ASSORDANTI E CORI OFFENSIVI A SAN SIRO PER DONNARUMMA

Come previsto atmosfera infernale per Donnarumma a San Siro: fischi assordanti e cori offensivi da parte di tutto lo stadio per il portiere del Psg, per la prima volta a San Siro contro il Milan dopo il suo addio al club rossonero.

LA CURVA: "OGGI VALE TUTTO PER CREARE UN CLIMA INFERNALE"

Il fischio d'inizio è sempre più vicino, e a San Siro è quasi tutto pronto per accogliere in maniera infernale l'ex Gianlugi Donnarumma. Sui social la Curva Sud rossonera ha già preparato le varie mazzette di dollari con scritto Dollarumma e mercenario che verranno distribuite ai tifosi all'ingresso con tanto di modalità di utilizzo. Verrà raccolta anche un'offerta "da destinare a una scuola calcio per non far crescere mai più gente senza valori come questo indegno".

MILAN-PSG, L'ACCOGLIENZA PER DONNARUMMA

Dagli spalti del Meazza, precisamente dalla Curva, pioveranno bancone false riprendendo il concetto di 'Dollarumma' e mercenario, senza dimenticare che alcuni membri del tifo organizzato indosseranno una maglia 'speciale' recante il numero 71. Quest'ultimo, nella smorfia napoletana, indica precisamente "L'uomo di m***a".