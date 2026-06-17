Champions: sorteggiato 2° preliminare, Fenerbahce trova Gornik Zabrze

E' stato sorteggiato il 2° turno preliminare della Champions League, con le gare di andata che si disputeranno due giorni dopo la finale dei Mondiali, il 21 e 22 luglio. Le partite di ritorno si disputeranno una settimana dopo. Tra gli accoppiamenti da segnalare la sfida tra gli scozzesi dell'Heart of Midlothian e gli austriaci dello Sturm Graz. Gli avversari del terzo turno preliminare potrebbero essere Bodo/Glimt, Lione o Union Saint-Gilloise. I turchi del Fenerbahce affronteranno invece i polacchi del Gornik Zabrze nell'altro girone tra squadre arrivate seconde nei rispettivi campionati. Due squadre che hanno vinto il titolo nazionale per la prima volta hanno partecipato a un sorteggio separato del secondo turno preliminare, riservato alle detentrici del titolo nazionale. I campioni svizzeri del Thun hanno avuto un sorteggio difficile: giocheranno in casa la prima partita contro la Dinamo Zagabria, presenza fissa in Champions League. Anche gli svedesi del Mjällby giocheranno in casa la prima partita, contro il Lincoln Red Imps di Gibilterra o l'Inter Club d'Escaldes di Andorra. La Stella Rossa, vincitrice della Coppa dei Campioni del 1991, è stata sorteggiata per giocare contro il Tre Fiori di San Marino o il Larne dell'Irlanda del Nord.