Champions League: il Bayern travolge il Chelsea anche al ritorno e fa suoi i quarti  

CHAMPIONS LEAGUE

Dopo il 3-0 di Stamford Bridge, il Bayern Monaco si ripete anche all’Allianz Arena e stacca il pass per le Final Eight di Champions League, dopo il 4-1 sul Chelsea nel ritorno degli ottavi di finale. Lewandowski trasforma al 10’ un rigore da lui stesso conquistato; Perisic raddoppia al 24’, Abraham accorcia, ma Tolisso (76’) e ancora Lewandowski (84’) chiudono i conti. Lampard è eliminato. I bavaresi affronteranno ai quarti il Barcellona a Lisbona. Champions, il Bayern è un rullo





















































E con questa fanno otto su otto. Il Bayern Monaco, in Europa, si dimostra un rullo compressore. Così come la sua punta di diamante Robert Lewandowski, che contro il Chelsea trova la rete numero 13 in sette presenze in questa Champions League, condita anche da quattro assist. Una competizione che vede ora i bavaresi approdare più che meritatamente ai quarti di finale, dove affronteranno il Barcellona venerdì 14.

Come se la sfida non fosse già pesantemente indirizzata dal risultato dell’andata, i bavaresi partono subito forte e passano in vantaggio al 10’. Lewandowski viene steso in area di rigore da Caballero; l’assistente alza la bandierina ma il Var lo smentisce. La posizione del polacco è regolare e quindi viene assegnato il penalty al Bayern. Lo stesso numero 9 trasforma dal dischetto, nonostante il portiere, autore del fallo, avesse intuito la direzione del pallone. Lewandowski sfiora la doppietta con una deviazione impercettibile su cross dalla destra: pallone che esce di pochissimo. In ogni caso il 2-0 dei padroni di casa arriva al 24’: errore della difesa dei Blues, Lewandowski conquista il pallone e lo difende, servendo Perisic, che apre il piatto e supera per la seconda volta Caballero.

Il Chelsea troverebbe comunque la forza di dimezzare le distanze al 28’ con Hudson-Odoi, ma anche in questo caso interviene il Var per annullare la rete per fuorigioco. Cosa che invece non può fare al 44’, quando Abraham sfrutta un’incertezza di Neuer sul traversone messo al centro da Emerson Palmieri: 2-1. In ogni caso la rete degli ospiti non può minimamente mettere in discussione la qualificazione del Bayern e la ripresa si trasforma in una pura formalità per i tedeschi nel gestire palla. Al 76’ il solito Lewandowski crossa dalla sinistra per il destro al volo vincente da pochi passi di Tolisso; otto minuti dopo l’attaccante polacco firma la doppietta personale (gol numero 53 in questa stagione), di testa sul cross di di Odriozola. Il Bayern cala il poker e vola alle Final Eight di Lisbona. Alla vigilia di Ferragosto sarà il momento di Messi e compagni.