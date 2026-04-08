Champions League 2026-2027, ecco le 36 partecipanti secondo Football Rankings: 4 sono già sicure

08 Apr 2026 - 17:14
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Sono già quattro i club certi di partecipare alla prossima Champions League. Trattasi di Psv (che ha vinto il proprio campionato), Barcellona, Bayern Monaco e Arsenal. I Gunners sono certi da martedì sera, ossia da dopo che la Premier League è certa di portare anche la quinta classificata nella coppa dalle grandi orecchie che si disputerà nella stagione 2026-2027. Nella foto che segue, figlia di proiezione di Football Rankigs e delle attuali classifiche, le possibili 36 partecipanti alla prossima Champions League. Per l'Italia ci sarebbero Inter, Napoli, Milan e Juve. Non il Como, nonostante il punto di vantaggio sui bianconeri. Questo perché ripetiamo, il portale fa riferimento anche alle proiezioni e non solo ai risultati fin qui ottenuti.  

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