Champions League 2026-2027, ecco le 36 partecipanti secondo Football Rankings: 4 sono già sicure

Sono già quattro i club certi di partecipare alla prossima Champions League. Trattasi di Psv (che ha vinto il proprio campionato), Barcellona, Bayern Monaco e Arsenal. I Gunners sono certi da martedì sera, ossia da dopo che la Premier League è certa di portare anche la quinta classificata nella coppa dalle grandi orecchie che si disputerà nella stagione 2026-2027. Nella foto che segue, figlia di proiezione di Football Rankigs e delle attuali classifiche, le possibili 36 partecipanti alla prossima Champions League. Per l'Italia ci sarebbero Inter, Napoli, Milan e Juve. Non il Como, nonostante il punto di vantaggio sui bianconeri. Questo perché ripetiamo, il portale fa riferimento anche alle proiezioni e non solo ai risultati fin qui ottenuti.