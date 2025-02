Champions, Fenucci: "Pesa la cancellazione del decreto crescita"

"L'eliminazione di tre squadre italiane dalla Champions? È un dispiacere, e non solo per il ranking e il rischio di perdere il quinto posto in Champions e un posto in più in Europa in chiave campionato. È la dimostrazione che il calcio italiano sta perdendo competitività. La legge Melandri per anni ci ha causato restrizioni sulla vendita dei diritti tv e abbiamo perso denaro e possibilità di programmare a vantaggio della Spagna. Abbiamo perso anche il vantaggio competitivo del decreto crescita: giocatori che con il decreto potevano arrivare ora sono irraggiungibili". Lo ha detto Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna e consigliere della Lega Calcio, a margine di una iniziativa allo stadio Dall'Ara, all'indomani dell'eliminazione di tre squadre italiane dalla Champions. "I soldi investiti dal governo sul risparmio - prosegue Fenucci - sarebbero rientrati se Milan, Atalanta e Juventus avessero passato il turno, attraverso Iva e le tasse pagate dai club. A volte il calcio è trattato in maniera demagogica e si dimentica l'indotto che porta. Questo è un argomento che certamente va affrontato".