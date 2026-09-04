Champions: disordini Fenerbahce-Lione, 2 turni di stop a Guendouzi che salta la Roma

04 Set 2026 - 19:56
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In riferimento alla maxi rissa finale di Lione-Fenerbahce, valida per i playoff di Champions League, dello scorso 26 agosto, L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha multato il giocatore del Fenerbahçe SK Matteo Guendouzi di 50.000 euro e lo ha sospeso per un totale di quattro (4) partite delle competizioni Uefa per club per aver insultato altri presenti alla partita, provocato gli spettatori e violato le norme di condotta fondamentali. La sospensione per due di queste partite è soggetta a un periodo di prova di un un anno, a decorrere dalla data della presente decisione. Pertanto l'ex laziale sarà squalificato per le prime due partite della fase campionato di Champions e salterà anche la partita contro la Roma del 10 settembre. Graziato Mason Greenwood, squalificato per 1 giornata ma con la condizionale, e multato di 30.000 euro. Come società, il Fenerbahçe è stato multato a sua volta per un totale di 95mila euro. Per quanto riguarda il Lione, il portiere Antonio Ferreira è stato squalificato per un totale di cinque partite di competizioni per club UEFA a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aggressione aggravata. La sospensione per due di queste partite è soggetta a un periodo di prova di un anno. Pertanto Ferreira salterà sicuramente le prossime tre gare europee della compagine francese. Lione multato anche come società per un totale di 180.5mila euro.

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