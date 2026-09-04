Sneijder: "Chivu? Sapevo sarebbe diventato un grande allenatore"

04 Set 2026 - 18:52
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Parole al miele, quelle di Wesley Sneijder, nei confronti del suo ex compagno di squadra e attuale allenatore dell'Inter, Cristian Chivu: "Parlava sempre di calcio e viveva per questo, sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Mi aveva anche confessato che avrebbe voluto fare esperienza in panchina una volta terminata la carriera in campo. Bisogna dargli molti meriti, è arrivato in un momento molto difficile, dopo una finale di Champions persa in quel modo. Se sei un bravo giocatore, non vuol dire che funzionerai anche come allenatore". 

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