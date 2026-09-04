Convocati Napoli, ecco i 22 di Allegri: c'è Badiashile

A poco meno di 24 ore dal primo dei tre match clou della terza giornata, il Napoli ha comunicato la lista dei calciatori che partiranno direzione Milano. Prima volta tra i convocati per Benoit Badiashile.
Questo l'elenco degli arruolati da Allegri:
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic.
Difensori: Badiashile, Beukema, Di Lorenzo, Favasuli, Marin, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Vergara
Attaccanti: Alisson, Hojlund, Lang, Lucca, Neres, Politano