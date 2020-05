Centinaia di tifoserie d'Europa contro la ripresa campionati

IL COMUNICATO

I tifosi di centinaia di club europei si schierano contro la ripresa del calcio. In un lungo comunicato sottoscritto da gruppi organizzati di tutta Europa si chiede lo stop alle competizioni fino a quando non sarà possibile tornare allo stadio. In Serie A negli ultimi giorni gli ultras di Atalanta, Roma, Torino e Inter hanno evidenziato la loro nettà contrarietà al ritorno in campo.

"L'Europa è nella morsa del coronavirus. I governi hanno dichiarato il lockdown totale, tutelando così la cosa più preziosa che abbiamo: la salute pubblica, primo obiettivo per tutti. Per questo riteniamo più ragionevole pensare ad uno stop assoluto del calcio europeo. Chi gestisce quest'ultimo invece, ha fin da subito espresso un solo e unico obiettivo: ripartire. Siamo fermamente convinti che a scendere in campo sarebbero solo ed esclusivamente gli interessi economici e questo viene confermato dal fatto che il campionato dovrebbe ripartire a porte chiuse, senza il cuore pulsante di questo 'sport popolare': i tifosi", si legge nel documento rilanciato anche dall'account twitter di communityfootball.it.