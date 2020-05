Roma, la curva Sud contro la ripresa del campionato

STRISCIONI IN CITTÀ

Il concetto è chiaro: "Il campionato non deve ripartire". Questo è il messaggio che i tifosi della Roma hanno, in un certo senso, hanno fatto recapitare alla società e al mondo del calcio in generale. Con il Paese in emergenza l'ultimo dei pensieri dovrebbe essere un nuovo inizio del campioanto di Serie A. Gi striscioni di questi giorni nella Capitale sono decisamente eloquenti e raccontano di una certa insofferenza da parte dei sostenitori della squadra nei confronti del mondo del calcio. Roma, i tifosi dicono no al campionato









Gli ultras hanno tappezzato la capitale con striscioni evidentemente a sfvaore del ritorno in campo dei giocatori vista l'emergenza sanitaria















Si va da: "Non siamo complici dei vostri interessi, un calcio al pallone non cancella i decessi. Questa è la nostra mentalità... il gioco finisce qua!" a "Con la nazione in questo 'stato', siamo contrari alla ripresa del campionato", passando per "Chi muore, chi soffre...e chi lucra. Stop al campionato!". E ancora: "Italia in emergenza sanitaria e sociale...questo campionato si deve fermare!".