Cassano: "Mi scuso con la mamma di Vieri ma lui era nell'oltretomba"

Antonio Cassano, che nei giorni scorsi aveva parlato così di Christian Vieri "adesso non ti segue neanche tua madre", chiede scusa alla famiglia dell'ex attaccante di Juve, Lazio, Inter e Milan che si era risentito per quella frase ("Non permetterti di nominare mia madre! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Vergognati!"): "Se eventualmente il papà, Bobo, Max e Veronica, il fratello e la sorella, e soprattutto la mamma si sentono offesi chiedo scusa. Se si sentono offesi, ripeto, chiedo scusa, io poche volte ho chiesto scusa, ma a loro chiedo scusa perché la stima e il rispetto che ho per loro è forte. Era un modo di dire, ho stima e rispetto per la famiglia". Contemporaneamente Cassano, ex compagno alla BoboTv con cui si è lasciato male, lancia un nuovo affondo verso Vieri: "Adesso siccome era nell'oltretomba, voleva un po' di hype, gliel'ho dato, te lo faccio prendere un Tapiro, ora torni nell'anonimato, tra tre o quattro giorni" le parole a Viva El Futbol.