Caso scommesse, un guardalinee e un altro arbitro nel mirino: ripianavano il rosso dei giocatori

"Fra cuggio", così il centrocampista chiamava Luciani come riporta La Repubblica citando le chat tra i due del 2022. "Sono senza un soldo" gli risponde l'assistente arbitrale. Fagioli chiederà altri invii, questa la risposta "Eh sì ma prima devo vendere le azioni". Il rischio è grande per Luciani, visto che la legge sportiva dice come le figure arbitrali abbiano l'obbligo di dichiarare la prossimità con giocatori che potrebbero ritrovarsi a dirigere: se ciò non è avvenuto, rischia un pesante stop sportivo.