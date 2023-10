Caso scommesse: Fagioli pronto al patteggiamento, Corona annuncia altri nomi: tutte le notizie di oggi LIVE

caso scommesse

TEMPO REALE

Agli atti dell'indagine della Procura di Torino ci sono le chat di Fagioli con altri compagni. L'ex re dei paparazzi: "Ci sono anche presidenti"

Trema il calcio italiano, con il caso scommesse destinato ad allargarsi e a coinvolgere altri giocatori e altre società, dopo il coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo nell'inchiesta che la Procura di Torino sta svolgendo su piattaforme di scommesse illegali. Dal telefono dello juventino sono spuntate conversazioni con altri colleghi. Fabrizio Corona ha fatto il nome di un quarto giocatore, Zalewski della Roma. Di seguito tutti gli aggiornamenti live.

LA POSIZIONE DI ZALEWSKI - L'esterno della Roma ha scoperto la notizia diffusa da Fabrizio Corona sul suo conto direttamente dal ritiro della Polonia Under 21. Il classe 2002 si è detto estraneo alla vicenda, riferisce Il Messaggero, assicurando di non aver mai scommesso nella propria vita. Inoltre il 21enne starebbe seriamente prendendo in seria considerazione l'ipotesi di sporgere querela.

FAGIOLI PRONTO A PATTEGGIARE - Nicolò Fagioli sarebbe pronto a patteggiare per ottenere uno sconto sulla squalifica. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Juventus si è autodenunciato alla Procura Federale riguardo al suo coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme illegali.



PAPA' FAGIOLI: "DOVE SONO I PROCURATORI QUANDO SERVONO?" - "Non dico niente su quello che avrebbe fatto mio figlio. Non è il momento. Molto di quello che leggo su di lui non è vero, ma se provassi a spiegarlo adesso non mi ascolterebbe nessuno. Non lo vedo da domenica. Col senno di poi, posso dire che forse qualcosa lo turbava, ma non immaginavo niente del genere". Parole del papà di Nicolò Fagioli a 'Repubblica? "Sarebbe utile che fossero i procuratori a mettere in guardia i giovani giocatori rispetto ai rischi a cui vanno incontro. Dovrebbero seguirli e consigliarli, sarebbe prezioso. Dovrebbero aiutarli a capire quali impegni si assumono nel momento in cui firmano un contratto. Così giustificherebbero quel che guadagnano".



CORONA: "ALTRI 10 GIOCATORI E 5 CLUB COINVOLTI" - "Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine". Così Fabrizio Corona al Corriere della Sera sul caso scommesse nel calcio. Secondo Corona le squadre di calcio coinvolte sarebbero "cinque, sei", ma non fa nomi dei club "altrimenti vengo indagato". Sull'informazione di garanzia consegnata dalla polizia a Coverciano a Niccolò Zaniolo e Sandro Tonali, afferma: "Non sarebbero mai andati lì se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell'Italia. Stiamo facendo praticamente due inchieste parallele. Per Corona sarebbero coinvolti altri giocatori della nazionale e "ci sono anche i presidenti. Sai qual è il problema? Che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema… giocano prima alle slot, a blackjack, poi le bische e diventano vittime della malavita. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della B".



