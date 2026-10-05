Portogallo, anche senza CR7 Jesus vola: 4 su 4 e una squadra super per andare oltre

Sono numeri, certo. Che però testimoniano come ci possa essere vita oltre Ronaldo. La gestione dei dirigenti federali non sarà stata impeccabile, tutt'altro. Ma ciò che conta è il campo. E la reazione è stata esemplare. Nessun condizionamento da un terremoto che poteva scuotere una selezione fondata, nell'ultimo ventennio, sulla classe infinita di Cristiano. Si giocherà tutto nelle prossime ore. Quanto meno, qualora si tenesse il fantomatico summit, Jorge Jesus avrà più di una mossa per mettere sotto scacco il re.