I fan di CR7 prendono di mira la moglie di Gonçalo Ramos: invaso il profilo social

Il caso che vede al centro Cristiano Ronaldo e il Portogallo, sta avendo conseguenze anche su Gonçalo Ramos, ossia colui che nell'attacco dei lusitani ha preso proprio il posto di CR7. Il milanista, che non sta deludendo in campo in questi impegni in Nations League, è finito nel mirino dei fan del 41enne che ha lasciato, nei giorni scorsi, il ritiro del Portogallo in aperta polemica con il ct Jorge Jesus.
Nelle ultime ore in particolare, i sostenitori di Cristiano Ronaldo hanno invaso il profilo social della moglie del calciatore, riempiendo di commenti e meme l'ultimo post di Margarida che ritrae la coppia assieme al figlio. Sotto gli scatti è pieno di immagini con al centro di CR7. Ma c'è anche chi scrive "Dì a tuo marito che non può sostituire Ronaldo". Scorrendo i commenti si può notare il commento di un tifoso decisamente più ragionevole: "L'odio tra calciatori va bene, ma c'è un limite - si legge -. Sono un grande fan di Ronaldo, ma parlare di questo sotto il post social di una moglie è un po' troppo".
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