I fan di CR7 prendono di mira la moglie di Gonçalo Ramos: invaso il profilo social

03 Ott 2026 - 20:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 21
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Il caso che vede al centro Cristiano Ronaldo e il Portogallo, sta avendo conseguenze anche su Gonçalo Ramos, ossia colui che nell'attacco dei lusitani ha preso proprio il posto di CR7. Il milanista, che non sta deludendo in campo in questi impegni in Nations League, è finito nel mirino dei fan del 41enne che ha lasciato, nei giorni scorsi, il ritiro del Portogallo in aperta polemica con il ct Jorge Jesus.

Nelle ultime ore in particolare, i sostenitori di Cristiano Ronaldo hanno invaso il profilo social della moglie del calciatore, riempiendo di commenti e meme l'ultimo post di Margarida che ritrae la coppia assieme al figlio. Sotto gli scatti è pieno di immagini con al centro di CR7. Ma c'è anche chi scrive "Dì a tuo marito che non può sostituire Ronaldo". Scorrendo i commenti si può notare il commento di un tifoso decisamente più ragionevole: "L'odio tra calciatori va bene, ma c'è un limite - si legge -. Sono un grande fan di Ronaldo, ma parlare di questo sotto il post social di una moglie è un po' troppo".

Norvegia-Portogallo: Nyland sbaglia e Gonçalo Ramos si sblocca

1 di 7
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Ultimi video

01:36
RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

00:32
DICH PALMISANI UNDER21 3/10 DICH

U21, Palmisani: "Per me è un momento molto bello, un po' inaspettato…"

01:43
DICH GATTUSO POST LAZIO-JUVE STABIA 3/10 DICH

Gattuso: "Mi manca l'adrenalina della partita"

02:32
I 45 anni di Ibrahimovic

I 45 anni di Ibrahimovic

02:12
Gasp sprona la Roma

Gasp sprona la Roma

01:34
Il futuro è Cisse

Il futuro è Cisse

01:58

Giuntoli toglie pressione a Sarri: "All'Atalanta si ragiona sempre in prospettiva"

00:57
CLIP GOL LICINA PARMA-CREMONESE MCH

Licina trascina la Cremonese: super gol contro il Parma

02:33
13 SRV IBRA 45 3/10 def

Tradimenti, gol, "scorpioni", lotte e lacrime: i 45 anni di Ibra, calciatore e uomo unico

Alberto Neglia
01:44

Rabiot: "Bravissimo Donnarumma, avrei scommesso che il mio tiro sarebbe entrato"

01:38
DICH DONNARUMMA POST FRANCIA 2/10 DICH

Donnarumma: "Grande atteggiamento dell'Italia, parata super su Rabiot"

01:52
DICH ZIDANE IN ITALIANO POST ITALIA 2/10 DICH

Zidane: "L'Italia è così, non molla mai. Dico bravi ai miei ragazzi"

01:46
DICH BASTONI POST FRANCIA 2/10 DICH

Bastoni: "Bravi a soffrire, usciamo con dei rimpianti. Vogliamo diventare una squadra riconoscibile"

00:48
DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

00:26
RULLO DICH MANCINI 2/10 SRV

Mancini sorride: "Ulteriore passo in avanti, non era semplice"

01:36
RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

I più visti di Calcio

MCH GOL OSSOLA MILAN-PADOVA 3/10 MCH

In attesa di Ramos, il Milan si gode il gol di Ossola

RULLO DICH MANCINI 2/10 SRV

Mancini sorride: "Ulteriore passo in avanti, non era semplice"

DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

RULLO/13 SRV JUVENTUS-CREMONESE 2/10 SRV

Juve, ko in amichevole con la Cremonese: Spalletti sperimenta, gol e analisi

DICH YAMAL PER SITO 30/9

Yamal corre verso il Pallone d'Oro: "Una prestazione così è una tacca in più"

"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

"Ronaldo-Portogallo: il verdetto..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:50
Macedonia-Scozia, partita sospesa per l'invasione... di un cane IL VIDEO
20:47
Campania, scontri tra tifosi in un match di Promozione: scontri fuori e dentro lo stadio
20:43
Italia-Turchia al Dall'Ara, 25.000 biglietti già venduti
20:42
Fiorentina, Pellegrino: "Ecco cosa mi ha detto Batistuta"
20:10
I fan di CR7 prendono di mira la moglie di Gonçalo Ramos: invaso il profilo social