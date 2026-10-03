I fan di CR7 prendono di mira la moglie di Gonçalo Ramos: invaso il profilo social

Il caso che vede al centro Cristiano Ronaldo e il Portogallo, sta avendo conseguenze anche su Gonçalo Ramos, ossia colui che nell'attacco dei lusitani ha preso proprio il posto di CR7. Il milanista, che non sta deludendo in campo in questi impegni in Nations League, è finito nel mirino dei fan del 41enne che ha lasciato, nei giorni scorsi, il ritiro del Portogallo in aperta polemica con il ct Jorge Jesus.