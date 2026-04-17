Coppa eFootball Italia 2026: i migliori giocatori italiani si sfideranno nelle finali il 19 aprile

17 Apr 2026 - 18:38
© Ufficio Stampa

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Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato le finali della Coppa eFootball Italia 2026, in programma domenica 19 aprile. L'evento riunirà i migliori giocatori di eFootball di tutta Italia, che si sfideranno per il titolo nazionale nelle divisioni Mobile e Console. I concorrenti si daranno battaglia per essere incoronati campioni e assicurarsi un posto nella finale regionale dell'eFootball Open. Per commemorare questo evento, due speciali campagne in-game, con la possibilità di ottenere ricompense élite e fino a 2.000 punti eFootball.  

La fase finale della Coppa eFootball Italia vedrà la partecipazione di quattro finalisti d’élite per ogni divisione. I vincitori della competizione si qualificheranno per la finale regionale dell’eFootball Open, con la possibilità di partecipare alle finali mondiali dell’eFootball Championship. La finale della Coppa eFootball Italia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di eFootball, per consentire agli utenti di tutto il mondo di vivere la scena competitiva italiana.  

In concomitanza con la manifestazione, sarà possibile partecipare a due speciali campagne che offriranno una serie di ricompense in-game. L'evento “Coppa eFootball Italia Global Challenge”, in programma dal 16 al 23 aprile, permetterà agli utenti di tutto il mondo di guadagnare ricompense esclusive. Inoltre, chi seguirà la finale della Coppa eFootball Italia tra il 19 e il 23 aprile avrà diritto a ulteriori ricompense.

Infine, quest'anno il brand di elettronica di consumo HAVIT entra a far parte della Coppa eFootball Italia come partner ufficiale esclusivo della competizione. HAVIT fornirà periferiche audio per la fase finale del torneo, supportando sia i finalisti in lizza per il titolo sia presentatori e commentatori.

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