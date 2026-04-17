Coppa eFootball Italia 2026: i migliori giocatori italiani si sfideranno nelle finali il 19 aprile

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato le finali della Coppa eFootball Italia 2026, in programma domenica 19 aprile. L'evento riunirà i migliori giocatori di eFootball di tutta Italia, che si sfideranno per il titolo nazionale nelle divisioni Mobile e Console. I concorrenti si daranno battaglia per essere incoronati campioni e assicurarsi un posto nella finale regionale dell'eFootball Open. Per commemorare questo evento, due speciali campagne in-game, con la possibilità di ottenere ricompense élite e fino a 2.000 punti eFootball.