Capienza al 50% in Serie A, i club sospendono la vendita dei biglietti

STRETTA ANTI-COVID

Caso all'Olimpico: per Roma-Juve sono già stati venduti 12mila ticket più del consentito

La stretta del governo per far fronte alla nuova ondata di contagi Covid ha abbassato al 50% la capienza negli stadi e alcune società di Serie A si sono subito mosse per correre ai ripari e rispettare le nuove regole. Nel dettaglio, sono tanti i club che hanno sospeso la vendita dei biglietti per le partite casalinghe del mese di gennaio: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Sampdoria, Roma e Fiorentina. Una misura necessaria, che però deve fare subito i conti con il caso Roma-Juve. Getty Images

Il club giallorosso ha infatti già venduto 42mila tagliandi per il big match con i bianconeri in programma il 9 gennaio, ma con le nuove restrizioni l'Olimpico potrà ospitare soltanto 30mila tifosi, ovvero 12mila in meno rispetto ai ticket già acquistati in prevendita. Un problema che la Roma sta valutando attentamente a caccia di una soluzione in tempi brevi per definire quali biglietti annullare e come rimborsare i tifosi.



SUPERCOPPA, STOP VENDITE BIGLIETTI INTER-JUVE

Anche le vendite dei biglietti della finale della Supercoppa italiana sono momentaneamente sospese: è quanto si legge sul sito Vivaticket in merito ai tagliandi della partita tra Inter e Juventus in programma a San Siro il 12 gennaio. Una decisione collegata alle nuove disposizioni di governo sul Covid che riducono la capienza degli stadi al 50 per cento.