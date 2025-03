Cannavaro: "Cambio di allenatore alla Juve segnale forte"

Fabio Cannavaro, oggi allenatore Dinamo Zagabria, ha parlato ai microfoni del TG1 di due magli che ha indossato per anni: quella della Juventus e quella della Nazionale. Sui bianconeri l'ex difensore centrale ha commentato così l'avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Tudor: "Il cambio allenatore alla Juventus è un segnale forte: indica che c’è stato un errore di scelta, un errore importante, e adesso c’è da recuperare”. Poi sugli azzurri e, in particolare, sul doppio confronto con la Germania: "Sono sicuro al 100 per 100 che la nazionale avesse studiato come gli avversari battevano i calci d’angolo, e cioè velocemente, ma in campo devi essere più sveglio, più attento. Non dico tutti, ma almeno uno… Sono errori che alla lunga paga l’allenatore, ma in campo vanno i giocatori, che devono risolvere situazioni difficili e prendersi la responsabilità di fare quel qualcosa in più: in nazionale se fai il compitino non va bene”