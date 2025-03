Calvarese su Napoli-Inter: "Manca un rigore per parte"

Dopo Napoli-Inter, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato così sulle pagine di Tuttosport l'arbitraggio di Doveri: "Prima i nerazzurri protestano per un intervento di McTominay su Dumfries che è da calcio di rigore. L’olandese colpisce il pallone, il centrocampista arriva in ritardo e in maniera scomposta colpisce l’avversario prima con il gomito all’altezza del viso e pi con tutto il corpo, travolgendolo. In questa stagione, in altre situazioni simili abbiamo visto assegnare dei rigori, e anche in questo caso la scelta più corretta sarebbe stata il penalty. Qualche minuto dopo sono gli azzurri a lamentarsi per un mancato calcio di rigore, per un fallo di mano di Dumfries. Su un tiro di Spinazzola, l’olandese si oppone alla conclusione cercando di murarla, ‘staccando’ il braccio sinistro a circa mezzo metro dal corpo: l’arto è alto, va verso il pallone (e non viceversa), intercettandolo. Anche qui manca un rigore".