Yamal, quattro arresti per l'accoltellamento del papà: "Mi hanno aggredito" 

Mounir Nasraoui, papà di Lamin Yamal, non è in pericolo di vita. Accoltellato ieri in un parcheggio a Mataró, comune della provincia di Barcellona, è stato immediatamente ricoverato presso l'ospedale Can Ruti di Badalona: la prognosi resta però grave. Secondo le informazioni riportate dai media iberici, l'aggressione sarebbe scaturita a seguito di una rissa con i vicini di casa nel quartiere Rocafonda. Tutto farebbe pensare a un regolamento di conti: al momento sono quattro gli uomini arrestati. L'ultimo fermo è avvenuto in mattinata dopo le attente ricerche andate in scena dalla serata di mercoledì.