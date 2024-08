Barcellona, il padre di Yamal accoltellato in un parcheggio: è grave

spagna

Secondo quanto riportano i media spagnoli l'uomo è stato trasferito all'ospedale Can Ruti di Badalona in prognosi riservata

Mounir Nasraoui, padre del neo campione d'Europa e stella del Barça Lamine Yamal, è stato accoltellato nella sera di mercoledì in un parcheggio nella cittadina di Mataró, a circa un'ora e mezza da Barcellona dove l'uomo risiede. Come riportano i media spagnoli, le condizioni di Nasraoui sono gravi e per questo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Can Ruti di Badalona, ​​che ha molte più risorse dell'ospedale Mataró.

Secondo quanto riporta La Vanguardia, l'unità investigativa dei Mossos d'Esquadra di Mataró che si sta occupando del caso avrebbe già individuato alcuni testimoni dell'incidente, secondo i quali il padre di Yamal avrebbe ricevuto "più di una coltellata". Le condizioni dell'uomo sono gravi, anche se secondo quanto scritto da Marca, non sarebbe in pericolo di vita.

Non si conoscono ancora ulteriori dettagli, ma secondo le prime indagini - sulla base di quanto riportato dai quotidiani iberici -, l'accoltellamento sarebbe la conseguenza un "regolamento di conti" per fatti accaduti in un recente passato. La polizia locale sta indagando per cercare di ricostruire quanto successo.