'Worst 11 2019', eletta la formazione peggiore dell'anno

Dopo la serata di gala alla Scala di Milano organizzata dalla Fifa per eleggere i migliori giocatori ed allenatori del mondo, il quotidiano spagnolo Marca assegna invece i premi per i peggiori protagonisti dell'anno solare 2019 e sceglie il "Worst 11 del 2019". A rappresentare la Serie A ci sono Sanchez dell'Inter (che però indossava la maglia del Manchester United) e il romanista Pastore, oltre a Mustafi (due anni alla Samp), Lichtsteiner (ex Juve e Lazio) e Coutinho (nerazzurro tra il 2010 ed il 2013).