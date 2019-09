Wolverhampton, Cutrone esulta per il primo gol: "Orgoglioso di essere un lupo"

La prima volta non si scorda mai. Alla quarta presenza in Premier League è finalmente arrivato il primo gol inglese di Patrick Cutrone. La rete segnata dall'ex Milan non è servita al Wolverhampton per evitare una pesante sconfitta contro il Chelsea, ma per l'attaccante azzurro è stata comunque una grandissima soddisfazione, come lui stesso ci ha tenuto a sottolineare attraverso il suo profilo Instagram: "Non abbiamo vinto, ma il mio gol mi rende orgoglioso di far parte di questa squadra!".