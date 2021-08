Vuole baciare lo stemma della squadra dopo il gol ma... non lo trova

Baciare lo stemma della squadra dopo un gol è un'esultanza già vista. Ma quello che è successo al centrocampista del Fenerbahce Muhammed Gumuskaya fa sorridere. Dopo aver segnato contro l'HJK Helsinki nel match di andata dei playoff di Europa League dopo soli 3' dal suo ingresso in campo al posto di Mesut Ozil (gol poi decisivo per la vittoria dei turchi) il giocatore voleva farlo ma non ha trovato quello che cercava... Sulla terza maglia il simbolo non c'è. Le immagini sono diventate virali.