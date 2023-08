"Vogliamo Messi!": l'argentino entra al 60' e firma il debutto con gol in MLS 

Lionel Messi va subito in gol nel debutto nella Major League Soccer. L'asso argentino firma il gol del 2-0 con cui l'Inter Miami batte i New York Red Bulls in trasferta per 2-0 mettendo fine a una serie di 11 partite senza vittorie consecutive in campionato. Messi è entrato al 60' insieme all'ex compagno di squadra del Barcellona Sergio Busquets. Miami era andata in vantaggio con un gol al 37' di Diego Gómez su assist di Jordi Alba, altro ex del Barcellona, in una notte in cui Miami ha fatto debuttare sei giocatori nella MLS. Cori 'Vogliamo Messi!' hanno iniziato a sentirsi già dopo pochi minuti alla Red Bull Arena di Harrison, la casa dei Red Bulls. Il pubblico è stato accontentato a metà ripresa, quando Messi è entrato e venti minuti dopo ha timbrato il cartellino a modo suo.