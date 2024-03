Violenza in Turchia: il Fenerbahçe pensa di ritirarsi dalla SuperLig

© Getty Images

Il calcio turco sta vivendo una nuova bufera dopo gli atti di violenza con l'invasione di campo degli ultras del Trabzonspor che hanno aggredito i giocatori del Fenerbahçe. Uno scempio che ha costretto il club di Dzeko e compagni a prendersi del tempo per riflettere sulle prossime mosse e non è escluso un clamoroso ritiro dalla SuperLig, il campionato turco. Ventiquattro ore di tempo per studiare la mossa più consona.