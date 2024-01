Vidal torna al Colo Colo: "Un sogno. Qui per vincere, non per ritirarmi"

DOPO QUASI 20 ANNI

Il club in cui il centrocampista ha iniziato la carriera da professionista nel 2005: "Diamo il benvenuto al calciatore più vincente della storia del Cile"

© instagram Arturo Vidal torna a casa. A quasi venti anni di distanza, l'ex centrocampista di Juventus e Inter rivestirà infatti la maglia del Colo Colo, squadra in cui aveva iniziato la carriera da professionista nel 2005. "Diamo il benvenuto al calciatore più vincente della storia del Cile, il nostro grande Arturo Vidal! Ci incontriamo di nuovo, re", il messaggio del club che annuncia ufficialmente l'arrivo di "Re Artù".

"Sto realizzando un sogno. Era difficile, dopo tanti anni nel Paese - ha dichiarato Vidal durante la presentazione -. Voglio vincere grandi cose con il Colo Colo, fare cose importanti come tutte quelle che ho fatto all'estero". "Non vedo l'ora di giocare in uno stadio pieno, che la gente venga a godersi una squadra vincente, tra le più importanti del Sudamerica, per brindare", ha aggiunto il 36enne. "Arrivo al Colo Colo più vecchio, ma con gli stessi sogni. Torno in buone condizioni, non a ritirarmi - ha concluso Re Artù -. Sono arrivato in un momento meraviglioso per realizzare tutto col Colo Colo, per essere nuovamente campione in Cile e in Sudamerica".