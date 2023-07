Vidal, duro attacco a Sampaoli: "È un perdente, io voglio vincere"

© Getty Images

Arturo Vidal perde il pelo ma non il vizio. Il centrocampista cileno visto in Serie A con le maglie di Juve e Inter, che ha recentemente risolto il contratto col Flamengo per iniziare una nuova avventura con l'Athletico Paranaense, si è scagliato senza mezzi termini contro il suo ex allenatore, Jorge Sampaoli, dopo la gara di esordio con la sua nuova squadra (vittoria per 2-0, ndr): "Sono molto felice di poter giocare. Ero preparato, solo che avevo un allenatore perdente e incapace di valorizzare i calciatori - ha dichiarato a TNT Sports Brasil Vidal, che con Sampaoli in panchina ha vinto una Copa America col Cile nel 2015 - Ma niente, sono felice di essere sceso in campo e spero di dimostrare tutto ciò che ho fatto durante la carriera, ovvero vincere".