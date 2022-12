Utrecht: si dimette l'allenatore Fraser dopo aver aggredito l'ex Napoli Younes

OLANDA

Il tecnico si scusa: "Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte"

© Getty Images Terremoto in casa Utrecht. L'allenatore Henk Fraser ha annunciato le proprie dimissioni. Una decisione che arriva dopo che nel corso del ritiro in Spagna l'ex assistente di Louis Van Gaal avrebbe aggredito l'ex attaccante del Napoli Amin Younes prendendolo per la gola. La lite, che sarebbe avvenuta sabato, è sedata dal direttore tecnico Jordy Zuidam. "E' una cosa che non mi è mai successa da allenatore - ha sottolineato Frazer - Non va bene per me e non va bene per il club. Ho danneggiato la società e questo fa male a molte persone, me compreso. Ecco perché ho deciso di dimettermi. Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte".

Secondo i media locali, Younes avrebbe scherzato durante una sessione di allenamento, un comportamento che ha indispettito Fraser che non è riuscito a contenere la sua rabbia e ha afferrato l'ex Napoli per la gola.

Il 56enne Fraser era alla sua prima stagione alla guida dell'Utrecht e lascia la squadra al settimo posto in Eredivisie, in risalita dopo un avvio di stagione complicato. Prima dell'avventura all'Utrecht, Fraser è stato capo allenatore dell'ADO Den Haag, del Vitesse e dello Sparta Rotterdam. È stato anche assistente allenatore della nazionale olandese con Louis Van Gaal fino ad aprile, ma si è dimesso da quell'incarico per concentrarsi completamente sul suo lavoro nel club.

"All'Utrecht, come in qualsiasi azienda e nella società nel suo insieme, si applicano determinate norme e valori - ha spiegato il direttore generale Thijs van Es. -A volte, nel fervore della battaglia sportiva, se ne cercano i limiti. In questo caso, Henk ha mostrato un comportamento che eccede il limite di quanto consentito, su cui abbiamo subito concordato, che lo ha portato a prendere questa decisione”.

