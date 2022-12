Olanda: Van Gaal lascia la nazionale, al suo posto Koeman

© Getty Images

Louis Van Gaal non è più il commissario tecnico della nazionale olandese. Lo ha confermato lui stesso dopo la sconfitta ai rigori contro l'Argentina e la conseguente eliminazione dai Mondiali 2022: "È stata la mia ultima partita per questo terzo mandato - le sue parole -. Sono molto orgoglioso, perché ho convocato molti giovani giocatori e ho permesso loro di fare esperienza. Abbiamo formato un gruppo e, quando guardo indietro, vedo qualcosa di molto positivo. Non mi sento sconfitto, lascio una squadra molto affiatata e molto tecnica. Sono stato allenatore per 20 partite e non abbiamo mai perso, ci sarà un motivo". Al suo posto Ronald Koeman, che entrerà in carica ufficialmente il 1° gennaio e il cui ritorno era già stato annunciato mesi fa.