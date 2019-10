Uruguay, Tabarez è l'uomo bicentenario: nessuno come lui

Con quel secondo nome, Washington, non poteva che diventare un eroe nazionale il condottiero dell'Uruguay del futbol, ma più di qualsiasi altra cosa un esempio di dignità per il resto del mondo. Soprattutto dal 2016, da quando Oscar Wasghington Tabarez, Ct della Celeste, lotta e combatte con un avversario scomodo, una neuropatia cronica, la sindrome di Guillain Barré, che ne mina il sistema nervoso e ne limita la mobilità, ma che non ne fiacca fierezza e orgoglio. Con quella stampella fedele compagna di viaggio.