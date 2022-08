United, Ten Hag chiude il caso Ronaldo: "Conto su di lui"

MANCHESTER UNITED

Il tecnico dei Red Devils in conferenza stampa mette un punto alle voci circolate negli ultimi giorni: "Abbiamo bisogno di giocatori come lui"

"Cristiano Ronaldo resta, abbiamo bisogno di giocatori di qualità come lui dato che ci saranno tante partite". A due giorni dalla chiusura della sessione estiva, Erik ten Hag in conferenza stampa chiude il caso CR7 e di fatto anche il calciomercato ("a meno che non venga fuori per noi un'opportunità eccezionale, perché come top club dobbiamo essere sempre vigili") del Manchester United: "Giocheremo con questa squadra da settembre a gennaio" le parole del tecnico dei Red Devils, che ha aggiunto anche che l'arrivo di Antony toglierà minuti al portoghese: "E' chiaro, ma ovviamente Cristiano fa ancora parte dei nostri piani. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità per rimanere competitivi in tutte le competizioni".

"Per Antony c'è un accordo con l'Ajax ma bisogna completare le ultime scartoffie e non ne posso parlare prima che tutto sia definito - ha spiegato l'allenatore ex Ajax - Comunque in attacco abbiamo bisogno di rinforzi perché ci sono tante partite da giocare e gli attaccanti si stancano più facilmente, correndo sempre ad alta intensità".

CR7 quindi non si muoverà. Il portoghese è passato da essere l'uomo copertina su tutti i giornali delle passate due settimane, quando il suo nome è rimbalzato come un flipper accostato a ogni squadra di livello, a "giocatore di cui abbiamo bisogno" proprio quando il mercato entra nelle sue ore più calde. Cristiano Ronaldo resterà a Manchester e nella prossima stagione non giocherà nella amata Champions League, con buona pace sua e anche dei tifosi del Napoli.

Vedi anche Mercato Ronaldo, il tecnico dello Sporting non lo vuole: pronto alle dimissioni