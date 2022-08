Ronaldo, il tecnico dello Sporting non lo vuole: pronto alle dimissioni

© Getty Images

La pista Cristiano Ronaldo-Napoli resta viva anche se è sempre più complicata. Jorge Mendes vuole a tutti i costi accontentare il suo assistito, che vuole lasciare i Red Devils e trasferirsi in un club che giochi la Champions League. Napoli ma non solo: in Portogallo c'è chi sogna un ritorno alle origini, allo Sporting Lisbona, dove ha cominciato la sua straordinaria carriera. Ma proprio allo Sporting c'è chi ha già storto il naso di fronte a un possibile arrivo di CR7: l'allenatore dei portoghesi Amorim - secondo quanto riporta il Times - sarebbe addirittura pronto a dimettersi se si ritrovasse l'ex Juve in squadra.