United, Pogba si scaglia contro il 'Sun': "Non hanno vergogna"

Il centrocampista francese si sfoga sui social e accusa: "Fake news"

Paul Pogba si scaglia contro i giornalisti del 'Sun'. Il centrocampista del Manchester United, che secondo il quotidiano d'Oltremanica avrebbe 'snobbato' il tecnico Ole Gunnar Solskjaer dopo il cartellino rosso rimediato nel match perso con il Liverpool, ha accusato il tabloid di diffondere fake news con una durissima story su Instagram.

Il 'Sun' aveva scritto anche che in seguito alla pesante sconfitta contro i Reds, l'agente di Pogba, Mino Raiola, avrebbe interrotto le trattative per il rinnovo di contratto: "La stampa vuole ancora una volta creare polemica con notizie false al 100%. Grandi bugie per fare notizia", ha scritto Pogba nel suo sfogo sui social. "Giornalisti che usano il mio nome per essere visti, quando non c'è niente da vedere".

Nel sottolineare il rispetto che nutre per l'allenatore, il club e i tifosi, il centrocampista francese ha poi spiegato di voler lanciare "un messaggio chiaro: meno leggete queste persone, meglio sarete. Non hanno vergogna e diranno semplicemente qualsiasi cosa senza alcun fondamento".

